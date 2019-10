O saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para quem não tem conta na Caixa começa nesta sexta-feira (18). Este ano, o limite máximo para retirada é de R$ 500 para contas ativas e inativas do benefício. Confira o passo a passo para ter acesso ao dinheiro.

O calendário do saque do FGTS começou em setembro para quem tem conta na Caixa Econômica Federal e agora vai prosseguir para quem não é correntista.

Na próxima sexta-feira (18), os trabalhadores não-correntistas da Caixa, poderão realizar o saque das contas ativas ou inativas do FGTS, sendo que o valor máximo é de R$ 500. Veja como retirar o dinheiro:

Saques de até R$ 100

Para valores de até R$ 100 por conta, o trabalhador poderá realizar os saque em lotéricas, utilizando o CPF e documento de identificação.

Se o valor for de até R$ 500 por conta, dá para sacar o FGTS em lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui, com documento de identificação e Cartão do Cidadão com senha.

Também é possível retirar o fundo sem o Cartão Cidadão. Utilizando apenas a senha, o trabalhador consegue ter acesso ao dinheiro em um caixa eletrônico da Caixa ou direto em uma agência.

Calendário de saque para os não-correntistas

Nascidos em janeiro: a partir de 18/10/2019

Nascidos em fevereiro: saque a partir de 25/10/2019

Nascidos em março: a partir de 08/11/2019

Nascidos em abril: a partir de 22/11/2019

Nascidos em maio: a partir de 06/12/2019

Nascidos em junho: a partir de 18/12/2019

Nascidos em julho: a partir de 10/01/2020

Nascidos em agosto: a partir de 17/01/2020

Nascidos em setembro: a partir de 24/01/2020

Nascidos em outubro: a partir de 07/02/2020

Nascidos em novembro: a partir de 14/02/2020

Nascidos em dezembro: a partir de 06/03/2020

Vale lembrar que o trabalhador não é obrigatório a retirar o dinheiro. Caso prefira não sacar, o valor continua rendendo no fundo.