Sapatilhas bordadas

Presente nos principais salões calçadistas, a Modare Ultraconforto, que trabalha com conceitos veganos porque não produz calçados com origem animal, apresenta para a próxima estação as sapatilhas que não podem ficar de fora do guarda-roupa feminino. Os modelos trazem construções que remetem ao jeans e são decorados com bordados. O formato é slim (bico fino) e as opções com ponteira em palha inserem um toque natural ao visual. Os bordados são delicados com formato de folhas.

Além do estilo, a consumidora se atém à saúde dos pés. Entre as tecnologias estão pontos de conforto localizados no calcanhar e região plantar, que minimizam as tensões da rotina, as palmilhas que mantêm a pele livre de umidade e bactérias, e a tecnologia GelTech, um ponto de conforto para o calcanhar com bolhas de ar comprimido.