Uma estátua em homenagem ao piloto Ayrton Senna foi inaugurada na quarta-feira (18) no Parque Ecológico do Tietê, na altura do quilômetro 18 da Rodovia Ayrton Senna, na zona leste da cidade de São Paulo.

A obra, concebida pelo artista plástico Humberto de Oliveira e idealizada pela associação Eu Amo o Brasil, traz o piloto em um gesto pouco usual na carreira dele, com uma das mãos levantadas, e com o macacão sem os patrocínios ou marcas da F-1.

De acordo com Oliveira, a estátua pesa cerca de 350 kg, tem 4 metros de altura e 1,2 metros de largura. A estrutura interna é feita de metal e as pernas são de gesso e estopa. A visitação à obra é gratuita.

“Carrego a ideia do tributo há mais de dois anos, porque o Senna sempre mostrou seu amor à pátria brasileira para o mundo e foi uma referência para nós”, explicou Nascimento.

O governador de São Paulo, João Doria, e a irmã do piloto, Viviane Senna, estiveram presentes no evento de lançamento da homenagem. “O mais importante é a lembrança deste grande herói brasileiro, do seu heroísmo, do seu patriotismo”, disse Doria.

Tricampeão mundial de F-1 (1988, 1990 e 1991), Senna correu na principal categoria do automobilismo mundial de 1984 a 1994, ano em que ele morreu durante a disputa do GP de San Marino, em Ímola, na Itália, após um acidente em que seu carro se chocou com um muro de concreto sem proteção de pneus.