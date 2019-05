Com a estreia de mais um garoto formado nas categorias de base como titular, o São Paulo derrotou o Goiás nesta quarta-feira (1º), por 2 a 1, no estádio Serra Dourada, e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro.

Os gols foram anotados pela dupla de atacantes, Alexandre Pato e Toró, este último formado em Cotia. O Goiás descontou com o uruguaio Leandro Barcia.

Das equipes que fizeram duas partidas, São Paulo e Atlético-MG são as únicas com 100% de aproveitamento. Com seis pontos, são-paulinos e atleticanos dividem a liderança. No desempate por saldo de gols, o clube paulista está em vantagem (3 a 2). Os dois times podem ser alcançados nesta quinta-feira (2) pelo Santos, que recebe o Fluminense na Vila Belmiro, e o Bahia, que vai jogar contra o Botafogo, no Rio de Janeiro.

O técnico Cuca resolveu alterar a escalação da equipe em relação ao time que começou a partida contra os botafoguenses e venceu, por 2 a 0, na abertura da competição, no último sábado (27), no estádio do Morumbi.

A modificação foi a entrada do atacante Toró, 19, no lugar do meia Igor Gomes, 20. Quase emprestado para a Chapecoense antes de iniciar o Brasileiro, o jogador aproveitou a oportunidade e anotou seu primeiro gol como profissional.

O jovem se entendeu bem com Alexandre Pato, que abrira o placar. Foi o primeiro gol do camisa 7 em seu retorno ao São Paulo, em sua segunda partida.

No fim do primeiro tempo, o Goiás descontou, em tento só validado após consulta do árbitro ao VAR (árbitro de vídeo).

GOIÁS

Tadeu; Kevin (Daniel Guedes), David Duarte, Yago e Jefferson (Marcelo Hermes); Geovane, Léo Sena e Giovanni Augusto (Júnior Brandão); Michael, Kayke e Leandro Barcia. T.: Claudinei Oliveira

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Igor Vinícius, Arboleda (Anderson Martins), Bruno Alves e Reinaldo; Hudson, Tchê Tchê e Antony; Alexandre Pato (Hernanes), Toró (Brenner) e Everton. T.: Cuca

Estádio: Serra Dourada, em Goiânia

Público e renda: 27.715 pagantes/ R$ 728.730,00

Juiz: Rafael Traci (SC)

Auxiliares: Kleber Lucio Gil (SC) e Ivan Carlos Bohn (PR)

Cartões amarelos: Kayke, Leandro Barcia e Júnior Brandão (GOI); Reinaldo e Anderson Martins (SAO)

Cartão vermelho: Igor Vinícius (SAO)

Gols: Alexandre Pato (SAO), aos 31min, Toró (SAO), aos 35min, e Leandro Barcia (GOI), aos 48min do 1º tempo