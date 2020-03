São Mateus do Sul com Piana e Guto Silva

Atendendo convite do deputado estadual, Emerson Bacil, o vice-governador Darci Piana, na companhia do secretário-chefe do Chefe da Casa Civil do governo do Paraná, Guto Silva, esteve na manhã desta quinta-feira, em São Mateus do Sul.

No evento, foi debatido com as lideranças locais, propostas e estratégias de desenvolvimento e inovação para a região sudeste do estado.

Iniciativa elogiável do deputado Emerson Bacil, e oportunidade para falar sobre as ações do governo do Paraná para o desenvolvimento dos municípios, destacou o vice-governador do Paraná, através de nota.

@grassi_m com informações e fotos da assessoria