Mais 30 policiais militares do Paraná, de unidades do Interior do Estado, passam a reforçar as ações de policiamento em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O município está entre os cinco que recebem o projeto-piloto da Força Tarefa Em Frente Brasil, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

De acordo com o comandante do 17°Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Renato de Oliveira Ribas Filho, receber mais policiais militares garantirá que o projeto tenha resultados melhores ainda melhores. O efetivo é das Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) de várias unidades operacionais e já está em São José dos Pinhais, contribuindo com as equipes do 17°Batalhão, da Força Nacional e de outras forças no trabalho ostensivo.

Com o reforço, abordagens a pessoas e veículos, operações de saturação e blitz de trânsito passam a ser intensificadas na cidade, com a possibilidade de abrangência em locais com mais necessidade. O efetivo de reforço deve permanecer em São José dos Pinhais até dezembro, data de encerramento da primeira fase do projeto-piloto.