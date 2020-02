Na próxima quarta-feira (12) a Prefeitura de São José dos Pinhais por meio da Secretária de Saúde abre as inscrições para o Teste Seletivo para o cargo de Médico de Atenção Primária. Todas as informações estão contidas no edital, que estará disponível no Portal da Prefeitura também a partir do dia 12/02.

Vão ser ofertadas 10 vagas com salário de R$ 13.889,28. As inscrições devem ser feitas entre os dias 12 e 28 de fevereiro de 2020. Já a prova será realizada no dia 22 de março de 2020.