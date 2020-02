São José dos Pinhais sedia treinamento intensivo de Judô

Mais de 180 judocas catarinenses estão participando do maior treinamento intensivo de Judô da região até este sábado (8) na Arena do Centro Multiuso de São José. O evento Shotyugueiko 2020 está sendo sediado na cidade por meio da parceria da Fundação Municipal de Esportes e Lazer (FUNESJ) e a Federação Catarinense de Judô.

O evento tem como objetivo integrar e alinhar o judô catarinense, bem como, conhecer dificuldades dos atletas para que os técnicos possam aprimorar a preparação para os campeonatos nacionais. O treinamento conta com a presença do professor Douglas Potrich, técnico da seleção brasileira de base – sub 18 desde 2013 e autor do Manual de Iniciação Esportiva no Brasil.

Este é o maior treinamento intensivo de Judô da região, realizado

para preparar os atletas para as competições do ano

“Estamos muito felizes em fazer parte de um evento tão agregador para o desenvolvimento do judô catarinense. Esperamos que todos os atletas possam vivenciar esta experiência intensamente, buscando evoluir neste esporte que tem crescido muito em nosso estado”, assinala o superintendente da FUNESJ, João David Garcia.