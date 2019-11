Depois de vencer o Bahia e de golear o Botafogo, o Santos ampliou sua sequência positiva no Campeonato Brasileiro na quarta-feira (6). Em Florianópolis, a equipe alvinegra fez 2 a 1 no Avaí, com gols de Eduardo Sasha e Marinho. João Paulo descontou.

Aos 8min do primeiro tempo, Sasha concluiu jogada ensaiada de escanteio e abriu o placar, ampliado em finalização precisa de Marinho, aos 24min. Ainda na etapa inicial, aos 35min, João Paulo acertou lindo chute de fora da área e diminuiu.

A vantagem do Santos no placar ficou ameaçada com a expulsão de Gustavo Henrique, por impedir com infração chance clara de gol, aos 17min da etapa final. Os visitantes, no entanto, conseguiram se segurar.