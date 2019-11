O Santos venceu o Goiás no sábado (9) por 3 a 0 no estádio Serra Dourada e deixou encaminhada sua classificação para a Libertadores 2020.

Soteldo marcou duas vezes, a primeira com um golaço de voleio, e Marinho completou o placar em Goiânia.

A equipe alvinegra, com 64 pontos, soma 11 de vantagem em relação ao Grêmio.

Com a vitória sobre os goianos, aliás, o Santos diminuiu a distância para a equipe alviverde, que soma 66 pontos, na vice-liderança do campeonato.

Na próxima rodada, o Santos terá o clássico contra o São Paulo, no sábado (16), na Vila, enquanto o Goiás encara o Vasco no Rio.