O Santos venceu o Bahia por 1 a 0 nesta quinta-feira (31), na Vila Belmiro, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi anotado pelo meia uruguaio Carlos Sánchez em cobrança de pênalti. Com a vitória, o Santos chegou a 55 pontos

O próximo desafio do Santos será diante do Botafogo, novamente na Vila Belmiro, no domingo (3), a partir das 19h. No mesmo dia e horário, o Bahia enfrentará o Cruzeiro, em Belo Horizonte, em confronto, tal como o dos santistas, válido pela 30ª rodada.