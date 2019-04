O sonho da casa própria pode estar ao alcance com apenas alguns cliques. Assim são os leilões online de imóveis dos bancos, vantajosos para economizar na hora de adquirir a casa própria ou quando o objetivo é fazer das unidades um investimento. E até os dias 24, 25 de abril e 9 de maio, o Santander leiloa de forma online uma expressiva quantidade de imóveis: são 390 unidades com descontos de até 73% pelo site da Sold.

As casas, sobrados e apartamentos ficam em Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Os lances iniciais variam de R$ 22.700 a R$ 2,3 milhões.

Em São Paulo há imóveis em 58 municípios, como Mirandópolis, que tem uma casa de 152,99 m² pelo lance inicial de R$ 165.375. No litoral paulista, um apartamento de 110,42 m², com duas vagas na garagem, sai a partir de R$ 457 mil. Se a opção for o Paraná, um apartamento em Cascavel, também com vaga de garagem, está a partir de R$ 123 mil.

Ainda na região sudeste, no Estado do Rio de Janeiro, em Rio das Ostras, é possível encontrar uma casa pelo lance inicial de R$ 117.900. Já na capital Fluminense, um apartamento de 46 m² está sendo leiloado a partir de R$ 149.100.

Na cidade de Belo Horizonte, um apartamento de 84 m² em um conjunto habitacional tem lance inicial de R$ 152 mil. Há outra casa no estado, no município de Uberlândia, a partir de R$ 141 mil. Caso a procura seja por imóveis no Norte, é possível arrematar um apartamento com uma suíte em Manaus, no Amazonas, pelo lance inicial de R$ 155 mil.

O Santander possibilita o financiamento em até 420 meses, além de desconto para pagamento à vista.

As unidades adquiridas virão com débitos de condomínio e IPTU totalmente quitados.

As unidades podem ser visitadas mediante agendamento pelo e-mail imoveis.sac@sold.com.br. Todos os lotes podem ser consultados pelo link: https://www.sold.com.br/santander

Como participar

Os leilões são abertos a qualquer pessoa. Basta se cadastrar no site www.sold.com.br, criar um login e senha e se habilitar para ofertar lances no leilão de interesse. A partir daí, basta acompanhar os lances no dia marcado para o encerramento. O método usado na Internet é o mesmo de qualquer leilão: quem der o maior lance, leva a oferta.

