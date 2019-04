Adquirir a casa própria ou conquistar a sede para investir em um negócio é possível com alguns cliques a partir dos leilões online de imóveis. Até os dias 24, 25 de abril e 6 de maio, os leilões do banco Santander oferecem 502 unidades residenciais, comerciais e rurais. São apartamentos, casas, terrenos, sobrados e lojas com valores abaixo do mercado e facilidades de pagamento em todo o país.

Os pregões serão realizados pelas leiloeiras: Sold, Biasi, Frasão, Mega Leilões e Zukerman. Para todos os imóveis residenciais há desconto de 10% caso o pagamento seja feito à vista. É possível quitar, em alguns casos, em até 420 meses pelo crédito imobiliário Santander. Todas as unidades podem ser consultadas neste link: www.santanderimoveis.com.br

Até os dias 24 e 25 de abril estarão disponíveis para lances a maioria dos imóveis residenciais: são 218 unidades com valores iniciais entre R$ 42 mil e R$ 2,3 milhões. Os imóveis estão em Alagoas, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

É possível acessá-los neste link: https://www.sold.com.br/lote/lista?filter=tag:santander_residenciais

Com encerramento em 6 de maio estão mais 174 imóveis residenciais nos seguintes estados: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo, com lances iniciais entre R$ 22 mil e R$ 9 milhões.

Essas unidades estão disponíveis neste link: https://www.sold.com.br/lote/lista?filter=tag:santander_diversos

Também até o dia 6 de maio será possível arrematar imóveis e terrenos, esses leiloados apenas pela Sold e Zukerman. São 110 opções distribuídas pelos estados da Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Os lances iniciais variam entre R$ 25 mil e R$ 10 milhões – veja este link: https://www.sold.com.br/lote/lista?filter=tag:santander_comerciais