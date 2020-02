Santa Brígida amplia atendimento à mulher com novo centro de especialidades

Visando oportunizar o atendimento médico humanizado à mulher nas diversas fases de sua vida; desde a juventude, passando pela gestação e chegando à terceira idade; o Hospital e Maternidade Santa Brígida (HMSB) – localizado em Curitiba (PR) – abre um novo Centro da Saúde da Mulher. Em ocasião desta mudança, a instituição passa a se chamar Brígida: Medicina e Saúde da Mulher.

O local, que é conectado ao Hospital, funciona como um centro de especialidades ao bem estar feminino, onde são oferecidos consultas e exames nas áreas de obstetrícia, ginecologia, endocrinologia, uroginecologia, infectologia, mastologia e cirurgias vascular e plástica. Agora, até mesmo cirurgias de médio porte podem ser realizadas na instituição de saúde.

O Dr. Antônio Paulo Mallmann, diretor clínico do Santa Brígida, diz que a ideia da criação de um centro especializado vem em por ocasião da procura das próprias pacientes, que muitas vezes se dirigiam ao hospital de maneira espontânea em busca de um serviço especializado.

“Observamos o quão importante é para a mulher se sentir acolhida. Percebemos que muitas pacientes que procuravam o hospital em situações emergenciais também precisavam de um retorno médico, um local onde não apenas realizasse seus exames, mas que realmente entendesse o que é a saúde da mulher e atuasse na prevenção de doenças”.

O Santa Brígida, fundado há 46 anos e conhecido por realizar o atendimento às gestantes e recém-nascidos na região da Grande Curitiba, harmoniza este novo projeto aos números que compõem a realidade brasileira nos últimos anos, que mostram a mulher cada vez mais preocupadas com seu bem estar pessoal, qualidade de vida e até mesmo com a sua beleza. Segundo dados preliminares do Ministério da Saúde, no país foram atendidas 77 milhões a mais de mulheres que homens em 2019, sendo realizadas 146,1 milhões de consultas de mulheres na Atenção Primária à Saúde, contra 68,8 milhões de consultas de homens. O Paraná teve o registro de 10,6 mil consultas de mulheres e 5,3 mil de homens, além de 600 mil exames de colo de útero, segundo informa o Governo Estadual.

Hospital de Curitiba abre vagas para médicos em novo Centro da Saúde da Mulher

O Brígida – Medicina e Saúde Mulher possui vagas abertas para médicos que queiram fazer parte do seu corpo clínico em seu recém-criado Centro da Saúde da Mulher.

A instituição de saúde oferece toda a infraestrutura do ambulatório, estacionamento e logística de atendimento que inclui secretárias que realizam o acolhimento, telefonistas para o agendamento de consultas e profissionais de enfermagem que auxiliam a equipe médica durante as consultas e coletas para exames.

Porém, existem alguns requisitos necessários. “Além de uma boa formação, o médico deve ter especialização em alguma das áreas que citamos. E o mais importante: se identificar com nosso propósito que é cuidar delas, com a segurança e o acolhimento que merecem” frisa Dr. Mallmann. “Teremos o maior prazer em receber para uma visita profissionais com essas qualidades”.

Outro fator muito importante é que o médico interessado à uma vaga no ambulatório esteja alinhado com as diretrizes éticas do hospital.

O Brígida possui credenciamento dos principais convênios médicos e atende em especial à Curitiba e Região Metropolitana.

Maiores informações www.hmsantabrigida.com.br/ambulatorio