Os investimentos programados pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) em 5 anos – até 2023 – são de R$ 7,12 bilhões nos 345 municípios paranaenses onde atua, além de Porto União (SC). Hoje, 100% da população urbana atendida pela empresa já é abastecida com água tratada e 72,8% têm coleta de esgoto (100% do esgoto coletado é tratado).

Nos últimos sete anos, a companhia já aplicou cerca de R$ 5 bilhões, o que representou crescimento de cerca de 10 pontos percentuais na coleta de esgoto do Estado. “Já previmos investimentos crescentes justamente para ampliar o atendimento de nossos serviços porque sabemos da importância do saneamento para a saúde. Este é o nosso papel e atendemos, assim, as metas do Governo do Estado”, disse o diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile.

Em 2019, os investimentos previstos são de R$ 1,2 bilhão. Para 2020, serão aplicados R$ 1,56 bilhão; em 2021, mais R$ 1,49 bilhão; em 2022, os recursos somam R$ 1,51 bilhão; e para 2023 estão programados R$ 1,33 bilhão.

Os valores estão bem acima da média de R$ 952 milhões por ano que o Paraná deveria destinar – segundo dados da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (ABCON) – para atender às metas de universalização estabelecidas no Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab).

Conforme a entidade, seriam necessários R$ 13,3 bilhões até 2033 para que o Paraná cumprisse o que determina o plano. Em apenas cinco anos, os investimentos da Sanepar vão corresponder a 53,3% desse valor. A Companhia atua no Paraná há 56 anos e é referência do setor na América Latina.

A ABCON tem divulgado estudos sobre o saneamento no Brasil todo a fim de defender a Medida Provisória 868, em pauta no Congresso, que visa a privatização do setor.

RESPONSABILIDADE – Por ser empresa de economia mista e capital aberto, os investimentos da Sanepar são públicos e divulgados para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e para o mercado. A Sanepar atua de forma transparente, atende plenamente à Lei das Estatais (13.303/2016) e opera em ambiente regulado.