Foto: Em São João do Triunfo, serão atendidas 440 famílias das comunidades rurais de Coxilhão Santa Rosa e Coxilhão do Meio

Começou nesta semana a implantação de rede de distribuição de água em um dos maiores sistemas de saneamento rural do Estado, em de São João do Triunfo, a 100 km da capital. A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) e a Prefeitura de São João do Triunfo estão investindo, juntas, quase R$ 1,2 milhão em obras para levar água tratada a 440 famílias das comunidades de Coxilhão Santa Rosa e Coxilhão do Meio. Representantes da Sanepar e da Prefeitura reuniram-se com dezenas de moradores dessas localidades, na última semana, para explicar como serão as obras e as interligações dos imóveis à rede, quando ela estiver disponível.

Em fevereiro, teve início a construção da Casa de Tratamento, que irá beneficiar 220 famílias de Colhão Santa Rosa e 220 de Coxilhão do Meio. Para levar água tratada a mais de 1,5 mil pessoas, serão instalados 42,3 km de redes de distribuição de água. Os imóveis serão abastecidos por um poço com vazão de 30 mil litros por hora e um reservatório com capacidade para 155 mil litros. “Com esta vazão, o poço tem capacidade para atender as comunidades e o seu crescimento por muito tempo. Estamos muito orgulhosos desse trabalho”, disse o prefeito Abimael do Vale.

Mudança na saúde – A coordenadora de parcerias da Sanepar, Gisele Lopes Martins, ressaltou a relevância de uma obra deste porte em uma localidade rural. “Os efeitos positivos para os moradores quanto à qualidade de vida e à saúde são visíveis desde os primeiros dias que começarem a consumir a água com tratamento adequado. Eu fui testemunha de moradores dessas comunidades reclamando que precisam buscar água na casa de outras famílias, às vezes a mais de mil metros de distância, para poderem passar o dia e realizar tarefas como cozinhar e usar para higiene pessoal. É extremamente gratificante fazer parte de uma conquista dessa para a Sanepar e também para o município”, destacou.

Para a instalação do sistema rural, os investimentos somam R$ 1,17 milhão, sendo R$ 633 mil da Sanepar e da R$ 544,3 mil da Prefeitura de São João do Triunfo. A Sanepar responde pela elaboração dos projetos, pelos materiais hidráulicos, instalações eletromecânicas, treinamento dos operadores do sistema, apoio técnico e organização comunitária. A Prefeitura disponibilizou mão de obra, compra e instalação do reservatório e energia elétrica.