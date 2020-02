Samsung Galaxy Z Flip racha na 1ª dobrada

O lançamento relâmpago do Samsung Galaxy Z Flip surpreendeu os consumidores pela variedade de novidades e aprimoramentos em relação ao Samsung Galaxy Fold. A ansiedade, no entanto, pode ter um preço: uma unidade do Galaxy Z Flip apresentou rachaduras no vidro “ultra-fino” que compõe o display assim que saiu da caixa.

No Twitter, o usuário @mondoir relatou que o Galaxy Z Flip não suportou uma única dobra. “Recebi meu Samsung Galaxy Z Flip exatamente agora. Abri a caixa, removi o plástico de proteção. Dobrei o celular bem como deveria e isso aconteceu. Eu ouvi um estalo também. Clima frio?”, descreve no tweet.

Assim que a publicação alcançou a Samsung, a fabricante entrou em contato e solicitou mais informações para analisar o caso. O relato atrai a atenção de toda a comunidade por ser o primeiro exemplo de defeito do Galaxy Z Flip. Será que o clima frio reduziu a flexibilidade do vidro? Se os testes comprovarem essa teoria, seria uma péssima notícia para a Samsung e os atuais donos do dobrável.

Quebrou? Prepare o bolso

A má notícia para os consumidores que pretendem adquirir ou já possuem o Samsung Z Flip é o custo do reparo da tela. Neste primeiro ano de vendas, a sul-coreana está oferecendo desconto para a primeira troca de tela, permitindo a substituição do display por US$ 119 nos Estados Unidos.

Entretanto, o orçamento da segunda troca chega a US$ 499 em solo norte-americano e aproximadamente US$ 640 na Coreia do Sul. Isso torna a aquisição ainda mais difícil, considerando que reparar o aparelho pode ser uma tarefa complicada e o material que compõe a tela é consideravelmente frágil — não resistindo à arranhões ou pequenas quedas.

O Samsung Galaxy Z Flip esgotou em questão de horas assim que as vendas foram abertas.

Fonte: tecmundo.com.br