A Samsung e a BASF anunciam na última semana uma parceria inédita focada em inovação. A partir da aquisição de soluções da Samsung, a BASF apresenta o seu primeiro Centro de Experiências Científicas e Digitais no Brasil. O novo espaço, batizado de onono, será uma estrutura de cocriação e desenvolvimento de tecnologias da BASF no País e contará com soluções de última geração da Samsung para conectar e aproximar clientes, fornecedores, startups, colaboradores e universidades.

Entre as soluções da marca que fazem parte do espaço estão o painel de LED de 1.5mm da série IF de altíssima resolução; monitores de 49 e 55 polegadas para sinalização digital, da série PMH, e o Samsung Flip – flip chart Digital com tela interativa 4K, que recria a sensação da escrita tradicional e aumenta as oportunidades de geração e troca de ideias no ambiente corporativo.

“O projeto pioneiro com a BASF é mais um passo para a Samsung na consolidação dessas novas tecnologias em LED e soluções da marca que acompanham as transformações do mercado corporativo e elevam a experiência dos nossos parceiros e clientes a um próximo nível”, afirma Kauê Melo, diretor da divisão de B2B e monitores da Samsung Brasil.

Os produtos da Samsung instalados no Centro de Experiências Científicas e Digitais da BASF, proporcionam um conteúdo mais realista e imersivo para os ambientes. Além disso, entregam sofisticação e modernidade, com manuseio intuitivo e fácil instalação. No caso do painel de LED da série IF, uma das soluções corporativas premium da marca, ainda há a combinação da mais avançada tecnologia de processamento de vídeo Samsung com o refinamento de imagens HDR High Dynamic Range. Os níveis de brilho e contrastes são adaptáveis conforme as necessidades específicas de cada ambiente, o que garante a exibição de imagens mais reais e personalização da apresentação das cores, além de desempenho duradouro.