Salone del Mobile 2020 no verão europeu

A organização do grande evento mundial do design Salone del Mobile.Milano anunciou no final de fevereiro que a edição 2020 foi transferida para 16 a 21 de junho. A decisão foi tomada em reunião extraordinária em 25 de fevereiro, tendo em vista os cuidados adotados em relação ao coronavírus.

“A confirmação da mudança de data da feira – fortemente apoiada pelo prefeito de Milão, Giuseppe Sala – significa que os fabricantes, em uma grande demonstração de responsabilidade, poderão apresentar seu trabalho finalizado a um público internacional que vê a realização anual do Salone del Mobile.Milano como referência para a criatividade e o design”, afirma a organização no Comunicado enviado à imprensa.

Aguardamos com expectativas positivas a nova edição, que trará o sempre aguardado salão bienal Eurocucina.

Enquanto isso, fazemos uma retrospectiva com destaques inspiradores da edição 2019, que demarcaram fortes tendências para a área de arquitetura e interiores em todo o mundo.

E também a completa reportagem especial produzida para a Revista USE Design, com 41 páginas de Salone del Mobile.MIlano e Milan Design Week, no link: issuu.com/solandreassa/docs/revista_use_design_abril_2019/1