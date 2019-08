Os esforços do governo Ratinho Junior para criar um ambiente propício ao empreendedorismo e à geração de empregos no Paraná já têm rendido frutos: após cinco anos seguidos de resultados negativos em junho, o mercado de trabalho fechou o mês com saldo positivo em 2019 no estado: 158 contratações, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregos (Caged). Por orientação do governador, a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho tem atuado proativamente na intermediação de vagas, aproximando-se das empresas. “Estamos qualificando o atendimento nas Agências do Trabalhador e ajudando os paranaenses a se colocar mais rapidamente no mercado”, diz o secretário Ney Leprevost.

Tradicionalmente o mês de junho não gera grandes expectativas em termos de contratações, explica a economista do Departamento do Trabalho da Sejuf, Suelen Glinski – o que torna os números deste ano ainda mais importantes. “O Paraná é um estado agrícola e por uma questão de sazonalidade já se espera um resultado mais modesto em junho, devido à entressafra”, explica. “Ano passado, por exemplo, o resultado foi negativo em mais de seis mil postos de trabalho em junho. Então, o resultado desse ano pode ser considerado excepcional”, completa.

O secretário Ney Leprevost analisa ainda que a atração de indústrias e investimentos é fundamental para a geração de novos postos de trabalho. “Apenas nos primeiros meses do ano foram prospectados mais de R$ 12,5 bilhões em complexos privados no Paraná, com a abertura de 100 mil novas empresas”, lembra. “Por outra via, estamos investindo forte em qualificação profissional, oferecendo ferramentas para que os paranaenses possam também ter condições de aumentar a renda”, finaliza.