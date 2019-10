Depois de comemorar seu Jubileu de Prata este ano, a 26ª edição do Salão Paranaense de Turismo, programada para maio de 2020, vem com novidades, totalmente remodelada.

Segundo o presidente da ABAV-PR – Associação das Agências de Viagens do Paraná, “o mundo está se atualizando muito rápido. Contratamos uma empresa especializada em marketing e eventos para modernizar o Salão, que ganha novo nome: Expo Turismo Paraná 2020. Ano que vem o evento mais tradicional do turismo paranaense acontece baseado em novo conceito, em todos os sentidos”.

O que continua sendo igual é o foco. O evento é voltado aos agentes de viagens e aos demais segmentos que compõem os verdadeiros elos da cadeia do turismo.

Também estão sendo aguardadas no Expo Turismo Paraná 2020 presença de redes hoteleiras, companhias aéreas, operadores, consolidadoras, locadoras de veículos, destinos turísticos nacionais e internacionais, cruzeiros marítimos, órgãos oficiais do Turismo, prestadores de serviço do setor, entre outros.

“Vai ser uma grande oportunidade para agentes de viagens e profissionais do trade turístico fazerem negócios, da prospecção à consolidação de novas parcerias estratégicas”, salienta Azevedo.

Palestras, painéis, rodada de negócios e demais ações serão divulgadas futuramente. “O evento vai ter caráter múltiplo, permitir a criação de oportunidades únicas, proporcionar a seus participantes networking, capacitações e conhecimento de novos destinos”, explica Azevedo.

O Expo Turismo Paraná 2020 acontece no Expo Unimed Curitiba, dias 8 e 9 de maio. Com idealização, promoção e organização da ABAV-PR. Em breve serão abertas as inscrições de participação do evento. Mais informações através do 41 3233 3411.