A produção de trigo da Ucrânia deve saltar em 16,9% neste ano, para 28,8 milhões de toneladas, com um clima favorável que deve levar a produtividades recorde, disse a consultoria francesa Agritel.

A projeção da Agritel, que segue-se a uma excursão em campo entre 17 e 21 de junho, aponta para um número quase 12% acima do nível médio de produção dos últimos cinco anos, afirmou a empresa na ultima sexta-feira.

Outros analistas também têm antecipado uma grande colheita de trigo na Ucrânia neste ano. O país, assim como a Rússia, é um importante exportador de grãos através do Mar Negro.

A safra beneficiou-se de ótimas condições de plantio no último outono, e também de uma umidade adequada no solo durante a fase de crescimento, devido à neve do inverno e às chuvas entre abril e meio, disse a consultoria em nota.

O elevado volume de produção deve deixar a Ucrânia com um grande superávit para exportar, disse a Agritel, que projetou as exportações do país na temporada 2019/20 em 19,5 milhões de toneladas.

Mas as condições não foram tão favoráveis no sudeste da Ucrânia e no Oeste, onde a chuva pode afetar a qualidade dos grãos.

