Sacolões vão vender frutas e verduras a R$ 1,89 o quilo

O mês de comemoração dos 326 anos de Curitiba terá, a partir do dia 14 de março, uma programação especial da Prefeitura para incentivar a alimentação saudável. Inauguração de hortas comunitárias, estreia da Feira das Cooperativas no Centro e todos os Sacolões da Família comercializando frutas e verduras a R$ 1,89 o quilo fazem parte da ação especial preparada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Smab). Curitiba celebra 326 anos no dia 29 de março.

“A Prefeitura, seguindo a orientação do prefeito Rafael Greca, tem renovado de forma criativa seus programas de segurança alimentar, visando a melhoria do padrão nutricional da população, o acesso universal à boa comida e também a valorização do alimento saudável”, destaca o secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Luiz Gusi. Os eventos comemorativos do aniversário de Curitiba seguem até a primeira quinzena de abril.

A programação começa, no dia 14 de março, com os 16 Sacolões da Família comercializando, nas três quintas-feiras do mês, frutas e verduras a R$ 1,89 o quilo. Normalmente, os Sacolões trabalham com o preço máximo de R$ 2,29 o quilo.

“Como uma das missões da secretaria é incentivar a população a consumir alimentos saudáveis, os permissionários dos sacolões e a Smab se uniram para oferecer frutas, legumes e verduras com preços ainda mais baixos que os praticados pelas unidades e, é claro, pelo varejo”, explica Gusi.

O preço de R$ 1,89 não valerá para itens como folhosas, mel e os da chamada linha especial, como frutas e verduras fora de época ou embaladas.