Sabores franceses no festival

Tournedos Dijon: mignon grelhado com molho de mostarda e batatas gratinadas ou Saumon Grillé: filé de salmão grelhado com azeite de ervas e batatas gratinadas. Estas são as opções de prato principal do bistrô L’Épicerie (r. Fernando Simas, 340, Bigorrilho, Curitiba) durante o Festival Bom Gourmet, que vai até 31 de março. O menu é composto, ainda, de entrada e sobremesa, ao preço único de R$ 59.

Na entrada, a escolha fica entre as saladas Verão: mix de folhas, queijo Emmental ralado, bacon, tomate cereja e vinagrete de mostarda de Dijon e a Tartare: mix de folhas, salmão cru picado e temperado, croûtons e vinagrete de mostarda de Dijon. A sobremesa tem o clássico crème brûlée, nas versões limão e doce de leite. Os pratos valem para o almoço de sexta-feira a domingo e para o jantar de terça a sábado.

Durante o festival será cobrado R$ 30 do valor da rolha da garrafa de vinho, mas, durante o festival, numa parceria com a importadora Porto a Porto, o rótulo português Loios tinto Alentejo é oferecido a R$ 70. Reservas pelo 41 3079 1889, após as 16h.