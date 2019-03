S. FED – Visita de Bolsonaro aos Estados Unidos da América trará bons resultados, afirma Chico Rodrigues

A visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos da América (EUA) resultou na assinatura de três acordos internacionais que trarão recursos financeiros e contribuirão para o desenvolvimento do Brasil, afirmou o senador Chico Rodrigues (DEM-RR), nesta terça-feira (19), durante pronunciamento em Plenário. O parlamentar declarou que as críticas à visita são pequenas e sem fundamento.

O parlamentar destacou o acordo de salvaguardas tecnológicas que permitirá o uso comercial do centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão. Para ele, a base não pode ser apenas um lugar de contemplação pela beleza da localização. Ele condena o radicalismo e defende que os norte-americanos possam lançar satélites da base brasileira, apontando benefícios do acordo.

— São milhões de dólares que o país captará com esses lançamentos utilizando essa base. É uma base física a de Alcântara. Ou eles vão criar um país ali dentro de Alcântara por acaso? Então, as críticas são recorrentes, pequenas, miúdas, sem nenhum fundamento. E muitos fazem essa crítica que eu acho uma crítica inoportuna.

Outro acordo citado pelo senador diz respeito à conservação da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Para Chico Rodrigues, o investimento nesse setor é necessário, principalmente, para pesquisas cientificas, uma vez que 50% da biodiversidade, importante para a fabricação de fármacos, por exemplo, estão na Amazônia.

