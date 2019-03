S. FED – Veneziano critica pressão por aprovação rápida da reforma da Previdência

O senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB) criticou em Plenário, nesta segunda-feira (11), o que ele chama de pressão do governo federal sobre os membros das Casas legislativas para uma aprovação rápida e imediata da reforma da Previdência. Ele ressaltou o papel do Senado e da Câmara dos Deputados no debate e decisão sobre o tema, que tramita na Câmara na forma da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 6/2019.

Para Veneziano, em um regime democrático, como o do Brasil, as decisões precisam ser tomadas após um abrangente debate.

— Quando o vice-presidente [Hamilton Mourão] fala que é preciso degolar, que é preciso impor uma reforma previdenciária, é como se dissesse que não reconhece que existem casas legislativas, que estarão aptas e a elas [cabe] a legitimidade constitucional de fazer valer aquilo que é constitucional. Ou seja, cabe-nos discutir, debater, aprovar de acordo com o sentimento e o convencimento das duas Casas e não por imposição — afirmou.

Fonte: www12.senado.leg.br