S. FED – Telmário propõe comissão para mediar situação na fronteira com a Venezuela

O senador Telmário Mota (Pros-RR) defendeu nesta terça-feira (12) a criação de uma Comissão Especial do Senado para acompanhar a questão do fechamento da fronteira entre o Brasil e a Venezuela, na cidade de Pacaraima, em Roraima. Ele explicou que a situação atual traz dificuldades econômicas e sociais para os moradores da cidade, cujo comércio está praticamente paralisado.

— A nossa Constituição nos obriga a buscar o diálogo, a cooperação e, sobretudo, a paz. É isso que devemos fazer e é isso que acredito que meus colegas senadores endossam. Vamos constituir uma comissão especial para ajudar o Poder Executivo a restabelecer esse diálogo com a Venezuela. Terei o prazer de representar Roraima e todo o povo brasileiro nessa importante missão de reconciliação, de entendimento e de restabelecimento da paz na América do Sul, especialmente no sul da Venezuela, norte do Brasil.

Telmário fez uma exposição sobre a grave situação em que se encontra a economia da cidade de Pacaraima.

— Nosso povo de Roraima passa muita dificuldade com essa crise diplomática e política. Estamos sofrendo com o fechamento da fronteira. Prezados colegas, peço humildemente ajuda para reabrir a fronteira e para normalizar as relações diplomáticas. Temos que pensar em todas essas pessoas, cujas empresas, negócios, educação e saúde dependem da fronteira aberta. Defendo que não devemos tomar posições em disputas internas de nossos vizinhos.

Na visão do senador, o Brasil deve se manter distante da crise política interna da Venezuela e defendeu que só os venezuelanos podem dizer quem é o presidente legítimo.

— Se interviermos na Venezuela, nós iremos contra a Constituição brasileira de 1988. Iremos contra os princípios do nosso povo e contra os interesses materiais da população de Roraima e do Brasil.

O presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), também propôs a criação de uma subcomissão para acompanhar a crise no país vizinho. O requerimento com esse objetivo será analisado na reunião da CRE desta quinta-feira (14).

