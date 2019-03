S. FED – Subcomissão sobre Venezuela define plano de trabalho

A subcomissão da Comissão de Relações Exteriores (CRE) que trata do impacto da crise venezuelana no Brasil e nas relações entre os dois países definiu nesta quinta-feira (21) seu plano de trabalho.

O colegiado fará audiências públicas com o encarregado de Negócios da embaixada da Venezuela no Brasil, Frederico Flores, e com a advogada María Teresa Belandria, que é representante no Brasil do presidente encarregado da Venezuela, Juan Guaidó. Também serão feitas audiências com o governador de Roraima, Antonio Denarium, com o prefeito de Pacaraima (RR), Juliano Torquato, e com o ex-prefeito da cidade fronteiriça de Gran Sabana (Venezuela), Emílio González, que fugiu para o Brasil no mês passado, quando a tensão política entre os governos de Nicolás Maduro e Jair Bolsonaro tornou-se mais aguda.

A intenção do presidente da subcomissão, Telmário Mota (Pros-RR), é promover as audiências “o mais rapidamente possível”. Após as audiências, os senadores farão uma visita oficial à Venezuela. Telmário ressaltou que Roraima tem sofrido prejuízos econômicos por causa do fechamento da fronteira com a nação vizinha.

— Faz um mês que a fronteira foi fechada, e o prejuízo calculado para o comércio local já passou de R$ 150 milhões. O “comércio formiga” que dá sustentação econômica à zona de fronteira caiu 99%; eram R$ 5 milhões por dia que negociávamos com os venezuelanos. E Pacaraima, que é uma cidade com mais de 10 mil habitantes, não tem nem posto de gasolina, porque o abastecimento sempre foi feito na Venezuela. Agora é que estão deslocando um posto móvel para lá — reclamou o senador.

Também foi decidido que o relator dos trabalhos será o senador Marcio Bittar (MDB-AC).

