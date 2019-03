S. FED – Simone Tebet lamenta ataque em Suzano e critica excesso de tecnologia

Ao lamentar a morte de alunos e funcionárias da Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano (SP) nesta terça-feira (13), a senadora Simone Tebet (MDB-MS) afirmou que a inocência das crianças brasileiras tem sido comprometida pelo excesso da tecnologia. Ela referiu-se à exposição da privacidade, ao uso de fake news, às vinganças pornográficas e outros crimes por meio das redes sociais que, para a senadora, “transmitem o engenho da morte”.

— As crianças são um diamante bruto. Basta lapidarmos e fazermos dessas crianças seres humanos éticos, responsáveis, cidadãos, ao contrário do que hoje a sociedade no Brasil e no mundo faz com essas crianças, dilapida a sua inocência. O tempo que se perde, o tempo precioso da primeira infância, onde se pode construir um verdadeiro cidadão, em vez de lapidarmos, estamos dilapidando, estamos estragando a inocência das nossas crianças. Nós estamos apresentando às nossas crianças um mundo obscuro. Estamos, portanto, entregando a essas crianças, através do excesso da tecnologia, um mundo que não é real — afirmou.

Simone Tebet defendeu a criação de uma comissão provisória do Senado para estudar uma forma de combater os crimes cibernéticos. Ela acredita que sem trabalhar uma legislação rigorosa que combata crimes cibernéticos nas redes sociais, o Brasil não vai conseguir de volta a cultura da paz. A senadora espera que o crime em Suzano não caia no esquecimento.

— É preciso que não deixemos que a comoção e a indignação dobrem a esquina, para logo ali atingir outras escolas, outras famílias, outras crianças, outros adolescentes, e que as nossas ações não se restrinjam a meros soluços— disse a senadora.

No ataque em Suzano, foi assassinado o dono de um comércio próximo à escola. Também foram mortas cinco crianças entre 15 e 17 anos de idade e duas mulheres funcionárias do estabelecimento de ensino. Há vários feridos. Os dois atiradores, um homem de 25 anos e um adolescente de 17 anos, se suicidaram.

