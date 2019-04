Os senadores Weverton (PDT-MA) e Eliziane Gama (Cidadania-MA) apresentaram no Senado nesta terça-feira (2) requerimentos pedindo explicações do governo federal sobre a postagem de um vídeo pelo Palácio do Planalto, no último dia 31 de março, com elogios ao golpe de 1964. Eliziane salientou que o vídeo foi divulgado via WhatsApp por número vinculado à Secretaria de Comunicação da Presidência da República.

Weverton encaminhou ao ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, requerimento para identificar o responsável pela divulgação do vídeo. Já Eliziane protocolou dois requerimentos. No primeiro, pede informações sobre quem autorizou a produção do vídeo; a indicação do nome da produtora do vídeo; e também apontamento do nome da empresa ou autoridade que pagou pela produção do referido vídeo; e também esclarecimento sobre quem autorizou o uso de meios oficiais para a postagem do vídeo.

O segundo requerimento pede o comparecimento do ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Alberto dos Santos Cruz, na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) para prestar esclarecimentos.

— Estamos num momento brasileiro em que é necessário o esforço de toda a população brasileira para garantir um ajuste fiscal, a redução de gastos públicos. E esse é um esforço geral, sobretudo quando temos aí uma possível produção de um vídeo, possivelmente com recurso público; de um vídeo que faz apologia a um período que ficou no passado e que colocou como eixos fundamentais a agressão, a violência, a morte, a tortura — afirmou a senadora.

Agência Senado

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado