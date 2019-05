Senadores de vários partidos protestaram em Plenário nesta quarta-feira (22) contra o ministro da Educação, Abraham Weintraub, acusado de espalhar “prints” com montagens de conversas no aplicativo WhatsApp para disseminar informações falsas e atingir a deputada federal Tabata Amaral (PDT-SP). Além disso, segundo a deputada, ele teria espalhado pela internet os telefones pessoais dela e da equipe de seu gabinete. O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) anunciou a apresentação de um pedido de impeachment contra Weintraub, para o que são necessárias 41 assinaturas de apoio dos senadores.

A informação de que Tabata Amaral processará o ministro repercutiu no Plenário durante a ordem do dia. O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) defendeu a deputada e destacou sua história pessoal, de superação, e sua capacitação no setor de educação. A seu ver, o contrário do ministro. Alessandro Vieira ainda afirmou que o titular da pasta da Educação não tem “trato político” e tem se dedicado a mentiras. Para o senador, Weintraub claramente não está adaptado à “educação do mundo contemporâneo”.

— O ministro deveria ter muita coisa importante pra fazer. Mas ele dedicou tempo a imprimir formulários e distribuir para parlamentares e imprensa, na tentativa de desqualificar uma interlocutora que é qualificada. (…) Não é postura de ministro, é postura de moleque de internet. E as pessoas precisam compreender que a molecagem de internet nem na internet deveria existir, que dirá no Plenário de uma Casa do Congresso Nacional, que dirá no Ministério da Educação! — declarou o senador.

Na visão do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Tabata Amaral é uma das melhores revelações do novo Congresso Nacional, preparada e dedicada à área da educação. Já Weintraub “venceria um concurso para o mais inapto ministro do governo”. De acordo com o senador, o ministro é “mal-educado e despreparado” e apresenta um gravíssimo desvio ético.

— Qualquer governo decente já teria demitido esse ministro. Mas decência é algo que não combina com o governo de Jair Bolsonaro — disse Randolfe.

A senadora Rose de Freitas (Pode-ES) manifestou repúdio à atitude do ministro, “que apequena e expõe o país de maneira tão drástica”. Ela disse que Tabata é uma das melhores políticas do Congresso. A senadora Katia Abreu (PDT-TO) também manifestou solidariedade com a deputada, em seu nome e de seu partido. Kátia lembrou que Tabata teve uma infância difícil e afirmou que a deputada é uma grande sobrevivente e uma menina especial, com graduação em ciência política e em astrofísica em Harvard (EUA).

— Ela merece nossa admiração e é um grande orgulho do nosso partido e do Brasil — afirmou Kátia Abreu, que ainda cobrou que o ministro peça desculpas à deputada.

O senador Otto Alencar (PSD-BA) afirmou que o ministro da Educação é reincidente em atitudes questionáveis, mesmo em curto período no cargo. Segundo Otto, Weintraub parece mais um “ministro de facção” do que de governo. Já o senador Angelo Coronel (PSD-BA) definiu a deputada como “especial” e chamou o ministro de “acéfalo”.

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) disse que Tabata é qualificada e classificou Weintraub como o pior ministro do governo de Jair Bolsonaro. Kajuru aproveitou para anunciar que pedirá o impeachment “do ministro da falta de educação”.

Agência Senado

Foto – Marcos Oliveira/Agência Senado