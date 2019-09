O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (4), a contratação de crédito externo (PRS 84/2019), com a garantia da União, entre o governo do estado do Mato Grosso e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird). A matéria foi aprovada mais cedo na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), enviada ao Plenário com pedido de urgência e segue agora para promulgação.

Os recursos da operação de crédito, no valor de até US$ 250 milhões, compreendem a rubrica “Empréstimo de Política de Desenvolvimento com Sustentabilidade Fiscal e Ambiental no Estado de Mato Grosso”, destinada à liquidação da dívida do estado com o Bank of America, no âmbito de um contrato firmado em 2012.

O relator da matéria na CAE, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), destacou questões técnicas do empréstimo e disse que a situação financeira e orçamentária de Mato Grosso é compatível com o contrato pretendido.

— Os critérios objetivos estão preenchidos. Temos segurança da boa administração desses recursos pelo governo do Mato Grosso — afirmou Pacheco, que destacou a atuação do senador Wellington Fagundes (PR-MT) em favor do projeto.

O senador Jayme Campos (DEM-MT) agradeceu a aprovação da contratação de crédito, destacou a rapidez da tramitação do projeto e disse que o empréstimo é extremamente importante para seu estado. A senadora Juíza Selma (PSL-MT) apontou que o empréstimo pode ajudar Mato Grosso a sair da crise. A aprovação da matéria no Plenário foi acompanhada pelo governador do Mato Grosso, Mauro Mendes.

Fonte: Agência Senado

Foto: Roque de Sá/Agência Senado