S. FED – Regime militar foi trágico e não deve ser comemorado, afirma Humberto Costa

O senador Humberto Costa (PT-PE) repudiou nesta quarta-feira (27) a atitude do presidente da República, Jair Bolsonaro, de determinar que as Forças Armadas comemorem o aniversário de 55 anos do golpe militar ocorrido em 31 de março de 1964. O parlamentar afirmou que até mesmo os militares se sentem constrangidos com a sugestão do chefe de Estado.

Humberto Costa destacou que o regime representou o fim da democracia, com a supressão dos direitos políticos e dos mandatos populares. Por isso, não há o que comemorar, sublinhou. O parlamentar lembrou ainda que o governo ditatorial — que teve fim em 1985, após grandes manifestações populares pelas eleições diretas — suprimiu a liberdade, tendo perseguido, torturado e assassinado os seus opositores.

— Ainda esta semana, na Argentina, foi comemorado o fim da última ditadura que lá existiu. E aqui no Brasil, infelizmente, aquele que deveria ser o condutor da união nacional, aquele que deveria ser o defensor principal do congraçamento do povo, vai fazer um pronunciamento pedindo que se comemore um tempo tão trágico e difícil como foi aquele lá. Espero que o senhor Bolsonaro, em algum momento, se dê conta de como ele está parado no tempo. O Brasil não quer mais viver desse tipo de lembrança — declarou o senador.

