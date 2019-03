S. FED – Reformas são essenciais para o Brasil, afirma Kajuru

Somente as reformas da Previdência, fiscal e tributária, juntas, podem solucionar, a longo prazo, a crise financeira do Brasil, afirmou o senador Jorge Kajuru (PSB-GO), nesta segunda-feira (11), durante pronunciamento em Plenário.

Na visão do parlamentar, com a aprovação da Reforma da Previdência, haverá mais recursos para investimentos em infraestrutura de estados e municípios. Ao mesmo tempo em que a reforma fiscal e tributária, se aprovada, irá desonerar os empresários e cidadãos, contribuindo, assim, com o desenvolvimento do país, defendeu Kajuru.

— Sabemos que a grave situação financeira do país somente será resolvida se for atacada a esclerosada estrutura fiscal e tributária, que é ineficiente, burocratizada, gera altos custos financeiros para as empresas e lhes tira a capacidade competitiva no mercado internacional. Já a Reforma da Previdência vai contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira — afirmou.

Fonte: www12.senado.leg.br