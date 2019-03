S. FED – Reforma da Previdência deve ser aprovada em três meses, diz Bezerra

A Reforma da Previdência deve ser aprovada no primeiro semestre deste ano, afirmou o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) nesta quarta-feira (20) em Plenário. A tramitação rápida, defendeu o parlamentar, é importante para que o governo federal consiga redirecionar os recursos públicos para as áreas da educação, saúde e infraestrutura.

Para o parlamentar, o atual modelo do regime previdenciário é desigual do ponto de vista social e insustentável financeiramente. A nova Previdência, ao contrário, proporcionará um sistema mais justo e igualitário, acabando com as graves distorções do atual modelo.

— A proposta tem o mérito de ser muito abrangente: modificará o regime previdenciário da classe política, dos servidores públicos e dos trabalhadores da iniciativa privada. Em linhas gerais, haverá uma aproximação muito significativa entre esses regimes, respeitados os direitos adquiridos e as necessárias regras de transição. Essa aproximação irá acabar com privilégios previdenciários de algumas categorias, que, pelo atual modelo, lamentavelmente ainda existem.

Fonte: www12.senado.leg.br