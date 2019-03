S. FED – Humberto Costa diz que governo Bolsonaro leva o país ao retrocesso

O senador Humberto Costa (PT-PE) acusou o governo do presidente Jair Bolsonaro de levar o país ao retrocesso. Em discurso nesta terça-feira (12) em Plenário, ele afirmou que “o Brasil está absolutamente estupefato com a sequência de escândalos, alguns de escala internacional, patrocinados pelo governo Bolsonaro”.

— Estamos estacionados, estagnados, vivendo esses últimos 70 dias em cima de retrocessos, de declarações estapafúrdias, de um vai e volta sem fim em decisões de governo, de medidas absurdas, de escândalos envolvendo laranjas e milícias e projetos extremamente danosos ao povo, como essa canhestra reforma da Previdência e essa desvinculação dos limites mínimos constitucionais do Orçamento da União que vai trazer sérios prejuízos à saúde, à educação e aos servidores públicos — disse.

O senador destacou que o desemprego subiu e a participação da indústria no produto interno bruto (PIB) é a menor desde 1947. Humberto Costa afirmou ainda que o presidente da República, Jair Bolsonaro, usa as redes sociais, para fingir que governa e gerar crises com postagens pornográficas e escatológicas.

Meio Ambiente

Ele também apontou como grave a ação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

— O Ministério do Meio Ambiente varreu do mapa, de uma cajadada só, 21 dos 27 superintendentes regionais do Ibama para favorecer o desmantelamento do órgão e flexibilizar as licenças ambientais com vistas a fazer avançar o desmatamento ilegal — disse o senador.

Fonte: www12.senado.leg.br