Durante pronunciamento nesta quinta-feira (6) a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) criticou a atitude de integrantes do governo de não cumprirem o acordo para derrubada do veto referente à implantação do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. O dispositivo entrou na pauta da sessão do Congresso de ontem, e segundo a parlamentar, não foi analisado por meio de destaque porque os líderes do governo asseguraram sua derrubada, o que não foi cumprido no decorrer da votação.

Eliziane informou que durante a discussão a matéria sofreu ajustes, e foram apresentados dois destaques: um referente à garantia de benefício para portadores de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e Aids e o outro referente à garantia da efetividade da implantação do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Ambos retirados após sinalização do acordo. Para ela, a atitude gera desconfiança e falta de clareza do governo com os parlamentares e até mesmo com as políticas públicas defendidas pelo Executivo.

— Eu lamento profundamente, porque isso nos deixa com um pé atrás num próximo acordo. Ou seja, se nós não tivermos uma clareza. Porque aqui nós temos vários alinhamentos em relação a pensamentos do governo, se pensa na oposição, se pensa de forma mais independente, se pensa na forma de base de Governo. Agora, você faz o acordo dentro de uma legitimidade e ele não ser cumprido é algo que realmente nos traz uma grande frustração — lamentou.

Agência Senado

Foto – Geraldo Magela/Agência Senado