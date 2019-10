O Congresso Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 prevê um salário mínimo de R$ 1.040. A oposição tentou aprovar um aumento maior do que os 4,2% previstos na LDO. O líder do PT, senador Humberto Costa (PE), defendeu a retomada da fórmula que é soma da inflação e da média do PIB dos dois anos anteriores. Já o líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), argumentou que o reajuste concedido foi o possível diante das dificuldades financeiras do país. As informações são da repórter da Rádio Senado, Hérica Christian.

Fonte: Agência Senado