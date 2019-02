S. FED – Comissão receberá ministro da Infraestrutura em audiência interativa

Titular da pasta de Infraestrutura, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas será ouvido pela Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) em audiência agendada para terça-feira (26). Na ocasião, o ministro prestará informações sobre as diretrizes e prioridades sob suas atribuições. A audiência pública é interativa: qualquer pessoa pode participar com perguntas e comentários através do portal do programa e-Cidadania ou por meio do Fale com o Senado (0800 612211).

A convocação do ministro da Infraestrutura para esclarecimentos, que é feita anualmente pela CI, foi antecipada por decisão do colegiado diante da preocupação dos parlamentares com a segurança das barragens e da busca de providências para evitar acidentes como os de Brumadinho e Mariana (MG). Na reunião de 19 de fevereiro, o presidente da comissão, senador Marcos Rogério (DEM-RO), chamou atenção para a dimensão do desastre ambiental da mineração, com ênfase na tragédia de Brumadinho, e cobrou mais fiscalização sobre o setor. É dele o requerimento aprovado pela comissão na terça-feira (19) que convidou o ministro para a reunião.

