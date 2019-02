S. FED – Brasil vai intermediar ajuda humanitária para venezuelanos, diz Davi

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou nesta terça-feira (19), após reunião no Palácio do Planalto, que o Brasil vai servir como intermediário para a ajuda humanitária de remédios e medicamentos vindos dos Estados Unidos para a Venezuela. Ele participou de reunião da cúpula dos Três Poderes a pedido do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro.

O encontro tratou apenas da questão venezuelana. Davi informou que Bolsonaro quis saber a opinião dos presidentes do Supremo Tribunal Federal, da Câmara dos Deputados e do Senado sobre se o Brasil deveria ou não aceitar ser um “ponto de convergência para trazer essa ajuda humanitária para os venezuelanos”.

— O governo entendeu que precisava do conhecimento dos demais poderes sobre se o Brasil aceitava ser esse depósito, um armazém de medicamentos e alimentos para o povo venezuelano. A pretensão do governo é ceder espaço para recepcionar essa ajuda humanitária que vai partir dos Estados Unidos — afirmou aos repórteres.

O presidente do Senado também disse que se reunirá na noite desta terça (19), na residência oficial da Presidência do Senado, com parte dos governadores. Ele quer ouvir o ponto de vista de cada estado sobre a reforma previdenciária.

— A reunião é para ouvir os governadores sobre o sentimento deles do que está acontecendo em relação à reforma da Previdência. O que eles estão pensando e qual papel a União pode ter — disse Davi, acrescentando que os estados estão apoiando a reforma da Previdência porque “estão quebrados”.

Já na quarta-feira (20), Davi volta ao Palácio do Planalto para debater com Bolsonaro a reforma da Previdência e a proposta anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro.

Fonte: www12.senado.leg.br