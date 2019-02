S. FED – Alvaro diz que país precisa de outras reformas, além da previdenciária

Em pronunciamento nesta sexta-feira (22), o senador Alvaro Dias (Pode-PR) disse que somente a aprovação da reforma da Previdência não resolverá todos os problemas do país. Para ele, é necessário ter paciência para aguardar os próximos passos do governo. O senador reforçou, porém, a necessidade de se buscarem outras alternativas à crise econômica e social que o Brasil enfrenta.

Alvaro se mostrou preocupado com o deficit nas contas do governo e o rombo da dívida pública e defendeu a reforma do sistema financeiro como passo importante no combate às desigualdades.

— A reforma do sistema financeiro e a reestruturação dos mecanismos de gestão da dívida pública são ações indispensáveis ao governo federal, sob pena de manter, de apenas maquiar, no curto prazo, a situação das contas públicas do nosso país — alertou.

O parlamentar informou que o seu partido vai se reunir para aprofundar as discussões em relação à reforma previdenciária e sugerir melhorias.

— Considerando um cenário com esta reforma da Previdência realizada, fica a questão posta: os recursos que serão economizados serão utilizados de que forma? Serão utilizados para pagar juros da dívida pública e o custo elevado da máquina pública? Ou serão aplicados em investimentos como infraestrutura e educação? — questionou.

Fonte: www12.senado.leg.br