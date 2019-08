O Centro Cultural Sistema Fiep realiza exibição gratuita, nesta sexta dia 9, do documentário Rumo. E no sábado, o grupo com nove músicos, incluindo a cantora Ná Ozetti, faz show no Teatro Sesi. Rumo está em Curitiba, através do Sesi Música, lançando o CD Universo.

Dos diretores Flavio Frederico e Mariana Pamplona, o filme resgata a trajetória do grupo paulistano que marcou a história da música brasileira nos anos 80. Após a exibição haverá um bate papo com os músicos.

Repleto de humor e irreverência e com experimentações de linguagem – características fundamentais do trabalho desenvolvido pelos componentes – o documentário discute a criação musical e a produção cultural, além de trazer à tona a efervescência artística de São Paulo na década de 80.

Com 45 anos de carreira, o DNA da banda paulistana se destaca pela recriação interpretativa e experimental de canções pouco conhecidas escritas por grandes compositores, entre eles: Noel Rosa, Lamartine Babo e Sinhô. Além de um extenso trabalho de composição autoral.

No decorrer dessas décadas, os componentes do grupo ganharam destaque com vários trabalhos solos, como os da Ná Ozzetti, do Luiz Tatit, do Hélio Ziskind e do Paulo Tatit. Alguns dos artistas também investiram em outros segmentos neste período, como as aulas de música do Akira Ueno, as fotografias do Gal Oppido, as poesias do Geraldo Leite, a escola de música do Pedro Mourão e as novas composições do Zecarlos Ribeiro.

Eles voltaram a se reunir para um mesmo projeto, neste ano de 2019. O produtor e músico Márcio Arantes convidou os artistas para gravarem um novo álbum, só de inéditas. Ele lembra que, mesmo sabendo que cada um teria que dar um tempo em sua vida, juntar todos foi muito mais fácil do que parecia. Era como se nunca tivessem saído do estúdio; ao contrário, estavam agora com a formação completa, tarimbados e desafiados para enfrentar e incorporar os avanços de cada um.

“Estamos os nove juntos mais uma vez, agora incorporando o Márcio ao repertório novo, mas também no antigo. Não sabemos se isso vai durar, mas podemos adiantar que está sendo muito bom até agora”, comemoram.

O Grupo Rumo já lançou álbuns premiados, coleciona shows pelo Brasil com excelente receptividade de crítica e público, projetos com parceiros de peso no cenário da música nacional, possui um CD para o público infantil em repertório, entre tantas outras histórias para contar nesses mais de 45 anos de estrada.

Imperdível: Documentário Rumo (77 minutos), nesta sexta dia 9, às 20h , no Centro Cultural Sistema Fiep (Rua Paula Gomes, 270). Classificação livre. Entrada franca.

Show no sábado dia 10, às 20h, no Teatro Sesi Campus da Indústria. ( Av. Comendador Franco, 1341 – Jardim Botânico). Entrada a 50 e 25 reais no Disk Ingresso. Classificação livre.