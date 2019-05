O potencial do Brasil é imenso, em todas as áreas. Na economia, há uma geração de riquezas que fica entre os países mais ricos do planeta. Na política, existe a tão desejada democracia que falta em tantas nações. Na sociedade, milhões de pessoas e organizações ajudam o próximo e colaboram para o bem comum. Na legislação, regras bem construídas formam uma teoria digna de aplauso e reconhecimento internacional. Na cultura, alegria e criatividade enriquecem todas as formas de arte. Se fossem enumeradas todas as qualidade do Brasil, a lista seria enorme.

Diante de tanto potencial, por quê há tanto fracasso? Para esta questão, muitas respostas podem surgir. O inegável, no entanto, é que todo o exemplo ruim pode e deve ser usado pelo brasileiro como um degrau para o desenvolvimento. Todos os governos precisam olhar para as tentativas frustradas de seus antecessores como um ânimo para fazer diferente e mudar o rumo das coisas. As possibilidades de avanço econômico, social, cultural e em todas as outras áreas são gigantes e sólidas, basta o povo aceitar e praticar a mudança, que certamente chegará nos líderes políticos.