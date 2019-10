Uma parceria entre a Prefeitura de Curitiba e a Associação de Pais e Amigos dos Patinadores Artísticos de Curitiba (Apac) está garantido que crianças tenham aulas gratuitas de patinação artística, na Rua da Cidadania Santa Felicidade. As aulas são feitas às segundas e quartas-feiras, das 11h às 12h, e têm vagas para os curitibinhas interessados em iniciar a atividade sobre rodas que alia esporte e arte.

Para participar não é preciso saber patinar, nas aulas são ensinadas as técnicas desde equilíbrio inicial, primeiros passos, até as manobras mais elaboradas da patinação. Porém é preciso que o participante leve os patins de quatro rodas. O modelo roller (com rodinhas em linha) não é adequado para a patinação artística.

As inscrições podem ser feitas na sala do Núcleo da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (Smelj), no andar térreo da Rua da Cidadania de Santa Felicidade.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3221-2574.

Aulas de patinação artística

Data: Segundas e quartas-feiras, das 11h às 12h.

Local: Rua da Cidadania de Santa Felicidade, Rua Bertila Boscardin, 213, Santa Felicidade.

Informações: 3221-2574