Para oferecer um aplicativo ainda melhor para o público e estar cada vez mais próxima dos telespectadores, a RPC – afiliada da Rede Globo no Paraná –, lançou na sexta-feira (4) o novo “Você na RPC”, mais moderno, rápido e fácil de usar.

As notícias do G1 PR, GE PR, GSHOW PR e RPC chegam imediatamente aos telespectadores, que podem enviar mensagens, fotos e vídeos de forma mais simples para participar dos jornais e interagir com a programação. Além disso, podem selecionar os temas e frequência das notificações que desejam receber.

Podem ainda informar a região onde estão, para visualizar conteúdo personalizado de acordo com sua localidade. O novo aplicativo possui também um novo chat, ainda mais interativo, e ferramenta de criação de lembretes para programas favoritos.

Eduardo Boschetti, diretor-geral da RPC, destaca que a criação do novo app foi com foco no telespectador. “Queremos cada vez mais proximidade com nosso público. Produzimos diariamente conteúdo com muito carinho para eles e, por meio do app, eles também podem contribuir com sugestões para as nossas matérias. Estou muito satisfeito com o trabalho fantástico que nossos times realizaram, com muita dedicação. Espero que gostem do resultado”, analisa Boschetti.

A ideia de modernizar o app “Você na RPC” surgiu em um hackathon interno da emissora. Colaboradores, ligados em tecnologia e de diferentes áreas, se reuniram para avaliar o aplicativo e pensar em pontos de melhorias que facilitassem o acesso. Com isso, várias ideias surgiram e migraram para a prática.

Ivan Miranda, diretor de engenharia da RPC, ressalta que foram várias etapas até o final do projeto. “Com a referência criada no hackathon, começamos a trabalhar no app e fizemos diversos testes. Para finalizar, aplicamos no projeto a expertise do nosso time e ferramentas com o que tem de melhor no mundo da TI”, explica Ivan.

Roberto de Oliveira Filho, coordenador de projetos da RPC, foi líder do projeto. “Foram quatro meses para produzirmos o aplicativo do jeito que queríamos. Todas as etapas foram criadas internamente por sete talentos da emissora e mais de 130 colaboradores que contribuíram de alguma maneira. Estamos muito satisfeitos e orgulhosos deste trabalho”, comemora Roberto.