O Globo Esporte Paraná, produzido pela RPC – afiliada da Globo no Paraná -, e a Unimed Curitiba firmaram uma parceria inédita. Uma série especial aborda como a prática esportiva, alimentação consciente e a prevenção influenciam diretamente na qualidade de vida das pessoas. É a primeira vez que uma afiliada da Rede Globo e uma singular do Sistema Unimed realizam uma ação como esta na TV e WEB.

O projeto tem quatro episódios, produzidos e exibidos pelo Globo Esporte Paraná. A estreia foi no dia 10 de outubro. O objetivo das duas empresas é incentivar o público a buscar uma vida mais equilibrada e voltada para a saúde e o bem-estar. Por isso, o conteúdo abordará maneiras de abandonar rotinas sedentárias e ter mais qualidade de vida, com a prática de atividades físicas e uma alimentação mais equilibrada.

Na web, um canal patrocinado trará matérias com dicas de médicos e profissionais da área da saúde, especialistas em bem-estar e qualidade de vida. Além disso, serão apresentadas histórias de pessoas que mudaram hábitos em favor da saúde. Nos dois canais, as pessoas terão acesso a orientações e dicas, por meio de entrevistas com médicos cooperados da Unimed Curitiba, e a depoimentos de quem trilhou um novo caminho para viver uma vida mais saudável.

Eduardo Abilhoa, gerente de esportes da RPC, analisa que a emissora paranaense e Unimed Curitiba são pioneiras. “Certamente a nossa primeira ação comercial esportiva será um sucesso. É inovadora, demonstra que podemos trazer para o público mais conteúdos relevantes do meio esportivo. Além disso, temos a possibilidade de destacar a importância do esporte na qualidade de vida, na saúde e no bem-estar das pessoas”, destaca Abilhoa.

“Somos a maior operadora de planos de saúde do Paraná e só poderíamos pensar em uma parceria deste tipo com a maior emissora de TV do nosso Estado. E, para incentivar práticas mais saudáveis e criar uma onda de cuidados para todas as idades e em todos os locais, nada melhor do que estar dentro de um programa de esportes. Afinal, a atividade física é um dos grandes desafios que a maioria das pessoas precisa vencer para ter uma vida melhor e um envelhecimento bem-sucedido”, explica Valéria Lopes, supervisora de Marketing da Unimed Curitiba.

Entre os temas a serem abordados, histórias de pessoas comuns – atletas amadores – que praticam esporte e se preocupam com a alimentação, sempre em busca de um boa performance e qualidade de vida. Outro assunto que sempre desperta a atenção também será contemplado no projeto: como e quando começar a praticar atividades físicas? Mudar hábitos não é uma tarefa fácil, principalmente para pessoas sedentárias. Porém, também não está no hall das coisas impossíveis, e o objetivo é justamente mostrar que pode, sim, ser algo simples. Um dos episódios vai tratar dos motivos pelos quais o corpo clama por atividade física e os benefícios para a saúde, que vão muito além da queima de calorias. E, por fim, uma matéria mostrando a rotina dos atletas de alta performance como inspiração para uma vida mais saudável.

Já na web, serão abordados temas como: o esporte como meio de prevenção à saúde e bem-estar, exercícios para a terceira idade, a importância de mudar hábitos para conquistar uma vida saudável, a importância do check-up anual para manter uma boa saúde e estado físico, corridas de rua, como melhor o desempenho de atletas de rua, além da alimentação saudável como protagonista para a prática esportiva e a qualidade de vida.

Ainda de acordo com a gestora da área de marketing da cooperativa, a parceria nasceu do desejo de conscientizar as pessoas e, principalmente, mostrar que mudar um hábito pode ser mais simples do que se pode imaginar: com pequenos ajustes de rotinas diárias e que não estão restritas a atletas e esportistas. “Mudar um hábito – seja na alimentação, na rotina de atividades físicas, no olhar cuidadoso consigo mesmo e na busca de alternativas mais saudáveis para o dia a dia – é benéfico e pode ser adotado a qualquer momento da vida”, afirma.

“Estamos muito felizes com essa parceria. Temos um leque de opções criativas e oportunidades eficientes para os clientes. O esporte vai ajudar a ampliar este olhar do mercado publicitário para novos formatos, novas ideias e soluções comerciais na TV e na internet. O esporte é a ferramenta que agrega credibilidade, inovação e comunicação direta”, complementa o gerente de esportes da RPC.