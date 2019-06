Projeto E-tourism “Sabor Mendoza” embarca dia 26 de agosto, para uma série de almoços harmonizados e pernoites em vitivinícolas

Com vagas já preenchidas, Projeto E-tourism “Sabor Mendoza”, idealizado pela empresária Rafaela Pilagallo, que comanda a agência de viagens E-tourism – assessoria turística, já tem data marcada para levantar voo.

São 7 casais privilegiados que embarcam na 1ª edição do evento, dia 26 de agosto, rumo a uma das principais regiões produtoras de vinhos do mundo, Mendoza e Valle de Uco, na Argentina. Acompanhados do experiente especialista em vinhos Ricardo Pisani, fundador da vinícola Casa Pisani a da Associação Catarinense dos Vinhos de Altitude, a Acavitis.

O roteiro é para lá de interessante. Engloba 11 vinícolas: Catena Zapata, Chandon, El Enimigo, Luigi Bosca, Vistalba, Andeluna, La Azul, Monteviejo, O. Fournier, Salentein e Zuccardi. Mas o grande diferencial, é que além das visitas e dos tradicionais almoços harmonizados, estão previstos pernoites em vitivinícolas. Quais são? Segredo que a agência de turismo faz questão de guardar a sete chaves.

Para saber mais dessa viagem diferenciada acesse o link https://sabormendoza_etourism.gr8.com/ , mande e-mail para eventos@e-tourism.com.brou ligue para 41 99941 9555.

Relação com descrição das vinícolas que participam do roteiro

CATENA ZAPATA

A história da vitivinícola familiar Catena Zapata, que é administrada por pai e filha apaixonados por vinho, se confunde com a história do vinho na Argentina. Segundo o Financial Times, foi Catena Zapata que colocou os vinhos argentinos no mapa mundial. Com inúmeros prêmios, a vinícola foi uma das pioneiras na produção de vinho Malbec na região.

CHANDON

Paixão por qualidade, inovação e excelência. Com um legado de mais de 300 anos, a tradicional vitivinícola Chandon é um de nossos destinos no roteiro Sabor Mendoza. Aqui você poderá degustar os melhores vinhos e espumantes dessa marca que é uma das líderes mundiais de vendas.

EL ENEMIGO

Um vinho que carrega em todo seu processo de fabricação o respeito pela história e tradição contrastando com a irreverência dos donos da marca: este é El Enemigo. No roteiro Sabor Mendoza, você experimentará os fascinantes vinhos da Casa El Enemigo.

LUIGI BOSCA

O vinho faz parte da cultura argentina e, no caso da Luigi Bosca, da história de quatro gerações da família Arizu, fundadora da marca. Os Arizu são os grandes protagonistas do mercado de vinho argentino e foram responsáveis pelo primeiro D.O.C. do país. Incrível, não é?

VISTALBA

Para os amantes de enoturismo, a vitivinícola Vistalba elabora vinhos feitos com as melhores uvas Malbec, Cabernet Sauvignon e Bonarda, produzidas em seus próprios vinhedos, que já têm mais de 70 anos.

ANDELUNA

Nada melhor em um dia frio do que um vinho para aquecer. Na vitivinícola Andeluna – que foi uma das sedes do Masters of Wine 2018 -, você poderá degustar um almoço harmonizado com vinhos feitos com as mais diferentes uvas e ainda apreciar a imensidão do vale.

LA AZUL

A pequena vinícola La Azul carrega consigo tradição, a paixão pelo plantio de uvas e fabricação de vinhos. Aproveite a vista para o majestoso Cordón del Plata enquanto degusta as melhores safras da marca.

MONTEVIEJO

Localizada no coração do Valle de Uco, a vitivinícola Monteviejo produz vinhos que falam por si só. A vista dos seus vinhedos, aos pés das Cordilheiras dos Andes, é de tirar o fôlego.

O. FOURNIER

Na virada do milênio, a família O. Fournier fundou uma pequena vitivinícola em Mendoza. Com uma arquitetura excêntrica, O.Fournier é o lar de vinhos de altíssima qualidade e recebeu um prêmio pelo seu Malbec Syrah 2005.

SALENTEIN

Com um método único de plantio, colhimento e produção manual do suco das uvas, na vitivinícola Salentein, você experimentará alguns dos melhores vinhos argentinos. Em um tour com degustação, você se encantará com a arquitetura e a vista fascinante da Cordilheira dos Andes.

ZUCCARDI

Construída com uma arquitetura que homenageia as montanhas que a cercam, a bodega da vitivinícola Zuccardi parece que está saindo da terra. A construção reflete a forma que a família Zuccardi produz os vinhos de terroir: identificando e respeitando as características de cada solo. Assim, eles fazem vinhos que quase não tem intervenção do enólogo.