Na noite de ontem, (09), durante operação de fiscalização na PR 317, no município de Jesuítas, foram abordados dois veículos pela ROTAM da Polícia Rodoviária Estadual, 3ª CIA Cascavel.

Após revista no GM Meriva, com placas de Curitiba, foram localizados 56 fardos de óculos de sol e no VW Gol, com placas de São José dos Campos, foram localizados 18 fardos com relógios, sendo todas as mercadorias de origem estrangeira sem documentação fiscal de importação.

Após a qualificação dos ocupantes, os veículos e as mercadorias foram encaminhados a Delegacia da Receita Federal de Cascavel.

Fonte: Policial Web com PRE/3ª CIA