Indicada ao Prêmio Shell (RJ) de autoria em 2018 e eleita a melhor dramaturgia da turma 2017 do Núcleo de Dramaturgia Sesi Cultural do Rio de Janeiro, a comédia Rose ganha temporada em Curitiba. É neste fim de semana, no Teatro da Caixa. Escrita por Cecilia Ripoll e dirigida por Viniciús Arneiro, a peça percorre a trajetória de Rose (Joice Marino), incansável funcionária de uma escola municipal carioca que, durante a semana, se angustia com a escassez de merenda para as crianças e, aos fins de semana, como empregada doméstica de uma família abastada, se depara com o desperdício de comida boa jogada ao lixo.

Quanto mais a situação da merenda na escola pública em que Rose trabalha se agrava, mais a protagonista sente a necessidade de resolver a situação com suas próprias mãos. É tomada por essa urgência que Rose começa a confiscar as sobras de alimentos na casa de sua patroa, Dona Celina (Ângela Câmara), e a comprar mais suprimentos para alimentar os alunos.

Porém, é com a chegada do novo diretor da escola, Renato Andrade (Márcio Machado), que a tranquilidade de Rose acaba: “Me dói pensar que esta mulher está sendo roubada em sua própria casa. É um roubo para o bem? Sim, é um roubo para o bem. Mas não deixa de ser um roubo. E como que é que vamos mudar a situação desse país se a gente não começar a rever nossos próprios atos?”, discursa.

Além de abrir questionamentos sobre a conduta de Rose e sobre o estado de calamidade das políticas públicas no que se refere à merenda escolar, Cecilia Ripoll debruça em dois outros personagens: Maria Juliana (Natasha Corbelino) e Antônio Pedro (Thiago Catarino). Ela é filha de Rose e ele é filho da patroa. Dois adolescentes que, logo após se conhecerem, vivem uma relação de implicância mútua, que pode ser amor, mas também ódio.

Confira: Caixa Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280), de 25 a 27 de outubro, sendo na sexta-feira a sábado às 20h e no domingo, às 19h. Ingressos a 30 e 15 reais. A compra pode ser feita com o cartão vale-cultura.