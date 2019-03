Rosa Norte Natural Food chega a Curitiba

Loja de alimentação saudável é o novo conceito da antiga loja Villa Roxa no tradicional endereço da Alameda Carlos de Carvalho

Para os amantes de açaí, cupuaçu e outras delícias naturais e saudáveis, tem novidade em Curitiba. A tradicional loja da franquia Villa Roxa, localizada em um nobre espaço da Alameda Carlos de Carvalho, no Batel, passa a se chamar Rosa Norte Natural Food. Com um novo conceito em oferecer boa e gostosa alimentação saudável, a Rosa Norte Natural Food terá, além dos reconhecidos serviços de açaí e cupuaçu com infinitas combinações de acompanhamentos, opções de lanches quentes e frios, tapiocas, omeletes e ainda um delicioso buffet por quilo no almoço.

De acordo com a empresária Fran Fogaça, proprietária da loja, a mudança de conceito da loja levou a mudança de nome e estilo. “Queríamos oferecer mais opções de alimentação saudável, que não apenas visasse o lado fitness, mas também de qualidade de vida e preservação da saúde. Por isso reformulamos nosso cardápio, incluímos mais opções gastronômicas, com muito sabor. Nossa meta é ser referência na cidade com esta proposta”, afirma.

O nome Rosa Norte veio do amor que os curitibanos demonstram pelas maravilhosas e paradisíacas praias de Santa Catarina. “Os curitibanos têm esse hábito de frequentar as praias do litoral catarinense, por isso, escolhemos Rosa Norte, para homenagear essa referência. Seguimos essa ideia não apenas para o nome da loja, mas também nos pratos, lanches, e sabores que levam nomes de outras belas praias de Santa Catarina e de esportes e atividades comuns a essas praias, como surf”, destaca.

As infinitas combinações de acompanhamentos para açaí e cupuaçu permanecem disponíveis, além de opções de lanches frios ou quentes com pães especiais, recheios saborosos como salmão defumado, mignon, cebola gratinada, tomate seco, cream cheese e muitas opções de saladas. Destacam-se também as tapiocas e omeletes, além dos sucos de frutas, com amplas combinações de ingredientes e adicionais.

Serviço:

Rosa Norte Natural Food

Rua Carlos de Carvalho, 1036 – Batel

Horário de funcionamento:

Todos os dias, das 12h às 23h

www.rosanortefood.com.br

(41) 3039-9999

Fotos: Divulgação.